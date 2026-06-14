ALIMENTATION

14 juin 2026

Tous les fruits et légumes ne se valent pas en matière de santé cardiaque

Manger cinq fruits et légumes par jour ne garantit pas forcément de bénéficier de tous les composés végétaux associés à une bonne santé cardiovasculaire. Selon une étude menée auprès de près de 30 000 personnes au Royaume-Uni et aux États-Unis, certains aliments riches en flavanols – des molécules protectrices pour le cœur – sont bien plus efficaces que d'autres. De quoi relancer le débat sur la qualité, et pas seulement la quantité, de notre consommation de végétaux.