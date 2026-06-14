ALIMENTATION
14 juin 2026
Tous les fruits et légumes ne se valent pas en matière de santé cardiaque
Manger cinq fruits et légumes par jour ne garantit pas forcément de bénéficier de tous les composés végétaux associés à une bonne santé cardiovasculaire. Selon une étude menée auprès de près de 30 000 personnes au Royaume-Uni et aux États-Unis, certains aliments riches en flavanols – des molécules protectrices pour le cœur – sont bien plus efficaces que d'autres. De quoi relancer le débat sur la qualité, et pas seulement la quantité, de notre consommation de végétaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Gunter Kuhnle est professeur de nutrition et de sciences alimentaires à l'Université de Reading.
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A PROPOS DES AUTEURS
Gunter Kuhnle est professeur de nutrition et de sciences alimentaires à l'Université de Reading.