COUT FISCAL
1 mai 2026
1er mai : la fête du Travail n’est (vraiment) plus la fête des travailleurs
Célébrée comme la fête des travailleurs, le 1er mai met pourtant en lumière un paradoxe français : un modèle social ambitieux qui pèse lourdement sur le travail lui-même.
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A PROPOS DES AUTEURS
Romain Boulanger est analyste au Millénaire.
Hugo Spring-Ragain est Directeur adjoint du pôle politique du Millénaire, think-tank gaulliste spécialisé en politiques publiques
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A PROPOS DES AUTEURS
Romain Boulanger est analyste au Millénaire.
Hugo Spring-Ragain est Directeur adjoint du pôle politique du Millénaire, think-tank gaulliste spécialisé en politiques publiques