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Une employée sert un client dans une boulangerie à Quimper, dans l'ouest de la France, le 1er mai 2026.
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COUT FISCAL

1 mai 2026

1er mai : la fête du Travail n’est (vraiment) plus la fête des travailleurs

Célébrée comme la fête des travailleurs, le 1er mai met pourtant en lumière un paradoxe français : un modèle social ambitieux qui pèse lourdement sur le travail lui-même.

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MOTS-CLES

1er mai , fête du travail , travail , Emploi , marché du travail , travailleurs , CDD , CDI , taxes , coût fiscal , embauche , entreprises , chefs d’entreprise , France , boulangers , fleuristes , syndicats

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Romain Boulanger

Romain Boulanger est analyste au Millénaire.

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Hugo Spring-Ragain

Hugo Spring-Ragain est Directeur adjoint du pôle politique du Millénaire, think-tank gaulliste spécialisé en politiques publiques

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