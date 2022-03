Guerre en Ukraine

Géopolitico Scanner

Le drame de l'Ukraine, la dérive irrédentiste de Vladimir Poutine... Risque de IIIème guerre mondiale ?

Cette semaine, notre chroniqueur Alexandre del Valle s'est entretenu avec Léonardo Dini, professeur de droit franco-italien et expert de politique internationale présent sur le front de l'Ukraine, l'un des meilleurs connaisseurs de la géopolitique russo-ukrainienne. Actuellement réfugié à Lviv, dans l'extrême-ouest du pays avec sa femme ukrainienne, après avoir fui Kiev, sous le feu de l'armée russe, il nous a fait part tant de ses analyses géostratégiques et politiques que de ses craintes quant à certains scénarii possibles peu rassurants. Le point sur une crise gravissime, fruit de 25 ans de dégradation progressive des relations russo-occidentales et russo-atlantiques depuis la fin de la Guerre froide