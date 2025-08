(Peu) Made in France

Mais comment en sommes-nous arrivés à importer la majorité des fruits consommés en France ?

La France ne produit plus que 36 % des fruits qu’elle consomme, contre 60 % il y a vingt ans. En cause : une accumulation de normes, une fiscalité asphyxiante, la surtransposition des règles européennes et des interdictions de produits phytosanitaires qui fragilisent les filières. Jean-Luc Demarty et Sébastien Héraud dénoncent une politique agricole incohérente, voire destructrice, qui pousse l’agriculture familiale dans une impasse. À la clé : une filière sinistrée, des vergers arrachés et une alimentation toujours plus dépendante de l’étranger.