Internationalil y a 36 minutes
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse au Mar-a-Lago Club le 7 janvier 2025 à Palm Beach, en Floride. (Image d'illustration)
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse au Mar-a-Lago Club le 7 janvier 2025 à Palm Beach, en Floride. (Image d'illustration) © SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Amende fantôme

Trump échappe à une amende de 464 millions de dollars

Donald Trump a obtenu l’annulation en appel de l’amende de près d’un demi-milliard de dollars qui lui avait été infligée en 2024 pour fraudes financières. Si la cour d’appel juge la sanction « excessive » et contraire à la Constitution, elle a confirmé sur le fond la responsabilité de Trump et de ses fils, offrant à l’ancien président une victoire partielle qu’il célèbre comme un triomphe politique.

avec Kimberley Bort
Kimberley Bort



Trump échappe à une amende de 464 millions de dollars

