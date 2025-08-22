Internationalil y a 36 minutes
Amende fantôme
Trump échappe à une amende de 464 millions de dollars
Donald Trump a obtenu l’annulation en appel de l’amende de près d’un demi-milliard de dollars qui lui avait été infligée en 2024 pour fraudes financières. Si la cour d’appel juge la sanction « excessive » et contraire à la Constitution, elle a confirmé sur le fond la responsabilité de Trump et de ses fils, offrant à l’ancien président une victoire partielle qu’il célèbre comme un triomphe politique.
Vu sur: Huffington Post