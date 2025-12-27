©
Le président américain Donald Trump. (Image d'illustration)
27 décembre 2025
Cette rébellion anti-Trump qui monte dans la droite américaine et qui pourrait produire des effets jusqu’en Europe
Derrière l’unité de façade du camp républicain, les lignes bougent. Le trumpisme entre en tension ouverte avec un conservatisme plus classique, tandis que le mouvement MAGA se fragmente à l’approche des mi-mandats et de l’après-Trump.
André Kaspi, est agrégé d'histoire, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Il a été professeur d'histoire de l'Amérique du Nord à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur du Centre de recherches d'histoire nord-américaine (CRHNA). Il a présidé notamment le comité pour l'histoire du CNRS.
Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).
