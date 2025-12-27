POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président américain Donald Trump. (Image d'illustration)

©

Le président américain Donald Trump. (Image d'illustration)

DEUXIEME EFFET KISS KOOL

27 décembre 2025

Cette rébellion anti-Trump qui monte dans la droite américaine et qui pourrait produire des effets jusqu’en Europe

Derrière l’unité de façade du camp républicain, les lignes bougent. Le trumpisme entre en tension ouverte avec un conservatisme plus classique, tandis que le mouvement MAGA se fragmente à l’approche des mi-mandats et de l’après-Trump.

Photo of André Kaspi
Photo of Gabriel Robin
André Kaspi Go to André Kaspi page et Gabriel Robin Go to Gabriel Robin page

8 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Donald Trump , États-Unis , Mike Pence , maga , Giorgia Meloni , rassemblement national , JD Vance , Elon musk

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
André Kaspi image
André Kaspi

André Kaspi, est agrégé d'histoire, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Il a été professeur d'histoire de l'Amérique du Nord à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur du Centre de recherches d'histoire nord-américaine (CRHNA). Il a présidé notamment le comité pour l'histoire du CNRS.

 

Gabriel Robin image
Gabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

Populaires

1Réseaux électriques : ce fiasco que l’Europe risque encore d’aggraver
2Et le pays qui a le plus fait de progrès en 2025 n’est ni la France, ni dirigé par un leader respecté des élites françaises…
3Cette rébellion anti-Trump qui monte dans la droite américaine et qui pourrait produire des effets jusqu’en Europe
4Des Caisses d’allocations familiales à PornHub : comment se protéger dans un monde où personne n’est capable d’empêcher le piratage de nos données personnelles
5Licenciements de soignantes refusant de retirer leur calot en guise de voile à l’hôpital : non-respect de l’hygiène et attaque de la laïcité dans le service public
6Carla Bruni & Nicolas S. fêtent Noël avec un chanteur mystère, la princesse Charlotte pianote avec Kate; Jennifer Lopez prend sa famille en pyjamotage, Kim Kardashian offre des chiots à tous ses enfants; Kylian M’Bappé s’envoie en l’air pour ses 27 ans
7Grand Frais : les secrets d'une pépite qui a réinventé la grande distribution alimentaire