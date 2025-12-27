POLITIQUE
Combat de chevaliers. (Image d'illustration)

Combat de chevaliers. (Image d'illustration)

NOEL, TRAVAIL ET VIE PAYSANNE

27 décembre 2025

Les paysans du Moyen-Âge appréciaient certainement plus les fêtes de fin d’année que nous

Loin des clichés de misère et d’obscurité, la vie paysanne médiévale était rythmée par le travail, mais aussi par de longs temps de repos, de sociabilité et de fêtes, avec Noël comme point culminant d’un calendrier festif étonnamment généreux.

Bobbi Sutherland
Bobbi Sutherland

5 min de lecture

MOTS-CLES

histoire , église catholique , monde médiéval , superstitions , prêtres , religieuses

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
Bobbi Sutherland
Bobbi Sutherland

Professeure associée, département d’histoire, Université de Dayton

