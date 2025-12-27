NOEL, TRAVAIL ET VIE PAYSANNE

27 décembre 2025

Les paysans du Moyen-Âge appréciaient certainement plus les fêtes de fin d’année que nous

Loin des clichés de misère et d’obscurité, la vie paysanne médiévale était rythmée par le travail, mais aussi par de longs temps de repos, de sociabilité et de fêtes, avec Noël comme point culminant d’un calendrier festif étonnamment généreux.