©
Combat de chevaliers. (Image d'illustration)
NOEL, TRAVAIL ET VIE PAYSANNE
27 décembre 2025
Les paysans du Moyen-Âge appréciaient certainement plus les fêtes de fin d’année que nous
Loin des clichés de misère et d’obscurité, la vie paysanne médiévale était rythmée par le travail, mais aussi par de longs temps de repos, de sociabilité et de fêtes, avec Noël comme point culminant d’un calendrier festif étonnamment généreux.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESHistoire
A PROPOS DES AUTEURS
Professeure associée, département d’histoire, Université de Dayton
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Professeure associée, département d’histoire, Université de Dayton