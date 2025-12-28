QUAND LA DESINFORMATION FABRIQUE DES FIGURES POLITIQUES

28 décembre 2025

Le prochain influenceur en chef de la présidentielle 2027 sera-t-il propulsé par des bots étrangers ? Le cas Nick Fuentes aux Etats-Unis suggère que c’est tout à fait possible

L’ascension fulgurante de Nick Fuentes illustre une nouvelle réalité du débat politique en ligne : des figures marginales peuvent désormais s’imposer artificiellement grâce à des réseaux coordonnés, mêlant bots, fermes d’engagement et désinformation industrielle.