©
Nick Fuentes. (Image d'illustration)
QUAND LA DESINFORMATION FABRIQUE DES FIGURES POLITIQUES
28 décembre 2025
Le prochain influenceur en chef de la présidentielle 2027 sera-t-il propulsé par des bots étrangers ? Le cas Nick Fuentes aux Etats-Unis suggère que c’est tout à fait possible
L’ascension fulgurante de Nick Fuentes illustre une nouvelle réalité du débat politique en ligne : des figures marginales peuvent désormais s’imposer artificiellement grâce à des réseaux coordonnés, mêlant bots, fermes d’engagement et désinformation industrielle.
A PROPOS DES AUTEURS
Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme
