Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 2 heures
Un drone arborant un drapeau national ukrainien géant passe au-dessus du monument de la Mère Patrie lors du jour de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août 2022. (Image d'illustration)
Les mots… et le reste

3 ans et demi après l’invasion de l’Ukraine, quels progrès a vraiment réalisé l’Europe pour pallier ses faiblesses militaires et stratégiques ?

Alors que Kiev recrute chaque mois des dizaines de milliers de soldats mais en perd presque autant, l’armée ukrainienne s’affaiblit face à une Russie qui parvient à maintenir ses effectifs. Pour Stéphane Audrand, croire que la guerre pourrait durer indéfiniment relève de l’illusion : un seuil critique finira par être atteint. Or, l’Europe, encore trop lente à s’adapter et dépendante de l’industrie américaine, peine à se préparer à cette perspective.

avec Stéphane Audrand
author imageStéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.

