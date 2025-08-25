Les mots… et le reste

3 ans et demi après l’invasion de l’Ukraine, quels progrès a vraiment réalisé l’Europe pour pallier ses faiblesses militaires et stratégiques ?

Alors que Kiev recrute chaque mois des dizaines de milliers de soldats mais en perd presque autant, l’armée ukrainienne s’affaiblit face à une Russie qui parvient à maintenir ses effectifs. Pour Stéphane Audrand, croire que la guerre pourrait durer indéfiniment relève de l’illusion : un seuil critique finira par être atteint. Or, l’Europe, encore trop lente à s’adapter et dépendante de l’industrie américaine, peine à se préparer à cette perspective.