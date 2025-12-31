POLITIQUE
Blurred backgroundConfrontées à la réalité contemporaine faite de déficits et de dettes, les théories de JM Keynes ont du mal à tenir la route.

ATLANTICO BUSINESS

31 décembre 2025

En 2026, si l’intelligence artificielle finissait par donner raison à Schumpeter contre Keynes ?

Mais que dirait John M. Keynes s’il savait l’utilisation que l’on fait de ses concepts d’économie de la demande ? Et que dirait Joseph Schumpeter, son ami et adversaire, gérant du cercle de la raison et défenseur d’une économie de l’offre ? Leur regard comparé sur la situation délirante ne manque pas d’intérêt

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.