Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une conférence de presse, le 25 août 2022 à Alger.

RELATION TUMULTUEUSE

31 décembre 2025

Algérie : les racines de la haine de la France

Les matches de l’Algérie durant la Coupe d’Afrique des Nations ont donné lieu à de nouveaux débordements de supporters exprimant une hostilité vis-à-vis de la France. Comment interpréter ces slogans ? S’agit-il d’un phénomène marginal amplifié par la médiatisation, ou du symptôme d’un malaise plus profond lié à l’histoire, à la politique et aux tensions identitaires actuelles ?

Guylain Chevrier et Abdou Semmar

A PROPOS DES AUTEURS
Guylain Chevrier image
Guylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  

Abdou Semmar image
Abdou Semmar

Abdou Semmar, journaliste et dissident algérien. Fondateur d'Algérie Part, condamné à mort par contumace en 2022. Il est actuellement réfugié politique en France.