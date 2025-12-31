RELATION TUMULTUEUSE

31 décembre 2025

Algérie : les racines de la haine de la France

Les matches de l’Algérie durant la Coupe d’Afrique des Nations ont donné lieu à de nouveaux débordements de supporters exprimant une hostilité vis-à-vis de la France. Comment interpréter ces slogans ? S’agit-il d’un phénomène marginal amplifié par la médiatisation, ou du symptôme d’un malaise plus profond lié à l’histoire, à la politique et aux tensions identitaires actuelles ?