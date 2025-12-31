©
Des manifestants brandissent des drapeaux iraniens lors d'un rassemblement devant l'ancienne ambassade américaine à Téhéran, à l'occasion du 46e anniversaire du début de la crise des otages en Iran, le 4 novembre 2025. (Image d'illustration)
CHUTE ET FIN ?
31 décembre 2025
Iran : le régime des mollahs face à un mouvement de contestation populaire qui pourrait bien lui être fatal
« Malgré ses immenses richesses naturelles, le pays est en faillite », analyse Vahid Beheshti, leader du « Front iranien ». Son mouvement, positionné au centre de l’échiquier politique, appelle à l’union des mouvements d’opposition.
11 min de lecture
THEMATIQUESInternational
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
Vahid Beheshti est le leader du "Front Iranien" et devient une figure importante de l'opposition iranienne.
Populaires
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
Vahid Beheshti est le leader du "Front Iranien" et devient une figure importante de l'opposition iranienne.