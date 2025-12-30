©
Moins de 30 % des familles présentes dans le classement Challenges des grandes fortunes de 1996 y figurent encore en 2025.
30 décembre 2025
Taxe Zucman : le capitalisme français est-il un capitalisme d'héritiers ? Ce que la gauche ne veut pas voir sur la dynamique des grandes fortunes
On entend souvent, à gauche, dire que "la France est un pays d’héritiers". Une affirmation à nuancer, alors que moins de 30 % des familles présentes dans le classement Challenges des grandes fortunes de 1996 y figurent encore en 2025.
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Gabriel A. Giménez Roche est professeur associé d'économie à NEOMA Business School. Il enseigne la macroéconomie, la théorie des cycles et les processus entrepreneuriaux dans des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Il porte un vif intérêt aux sujets macroéconomiques qu'il commente dans la presse française et internationale. Ses recherches portent sur la théorie du malinvestissement, la zombification économique et les routines entrepreneuriales. Les recherches de Gabriel ont été publiées dans le Quarterly Review of Economics and Finance, Small Business Economics, The World Economy, Journal of Economic Issues, entre autres. Il est membre de l'American Economic Association et de la Royal Economic Society.
