Illusions grecques ?

Allô Athènes, un conseil pour le Budget français 2025 ? La Grèce annonce vouloir rembourser avec 10 ans d’avance la totalité des sommes prêtées par la zone euro en 2010

En annonçant vouloir rembourser par anticipation les prêts contractés en 2010, Athènes affiche sa résilience après des années de sacrifices imposés par la crise de la zone euro. Mais pour les experts, ce succès apparent reste fragile et peu reproductible : l’économie grecque demeure dépendante du tourisme et des flux extérieurs. De quoi relativiser l’exemple grec au regard de la situation française, marquée par une crise industrielle et budgétaire profonde.