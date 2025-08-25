Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Economieil y a 2 heures
Athènes, Grèce. (Image d'illustration)
Athènes, Grèce. (Image d'illustration) © Reuters
Illusions grecques ?

Allô Athènes, un conseil pour le Budget français 2025 ? La Grèce annonce vouloir rembourser avec 10 ans d’avance la totalité des sommes prêtées par la zone euro en 2010

En annonçant vouloir rembourser par anticipation les prêts contractés en 2010, Athènes affiche sa résilience après des années de sacrifices imposés par la crise de la zone euro. Mais pour les experts, ce succès apparent reste fragile et peu reproductible : l’économie grecque demeure dépendante du tourisme et des flux extérieurs. De quoi relativiser l’exemple grec au regard de la situation française, marquée par une crise industrielle et budgétaire profonde.

avec Don Diego De La VegaetAlexandre Delaigue
author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Voir la bio »
author imageAlexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

Voir la bio »

Allô Athènes, un conseil pour le Budget français 2025 ? La Grèce annonce vouloir rembourser avec 10 ans d’avance la totalité des sommes prêtées par la zone euro en 2010

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés