Les enfants végétariens seraient deux fois plus nombreux à être en sous-poids que ceux qui mangent de tout

L'alimentation vegan est de plus en plus proposée et accessible pour les enfants, notamment dans les cantines scolaires.

D'après une étude menée par des chercheurs canadiens, les enfants végétariens ont près de deux fois plus de risque d’être en sous-poids. Est-il possible de suivre un régime végétarien sans souffrir d'insuffisance pondérale ?

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

Atlantico : Selon une étude menée par des scientifiques canadiens sur près de 9 000 enfants, les enfants végétariens ont près de deux fois plus de risque d’être en sous-poids. Comment l’expliquer ? Les enfants végétariens seraient-ils moins gros que les autres ?

Béatrice de Reynal :Avec le succès grandissant pour les régimes d’exclusion de type végétarien (consommation seulement de produits d’animaux comme le lait, les œufs, le miel) ou végétalien (aucun produit animal), les médecins et les scientifiques se posent la question de l’adéquation de ces diètes auprès des jeunes enfants, ce qui est classiquement déconseillé par les praticiens.

Plusieurs études ont tenté de mettre en évidence un effet – positif ou négatif – sur le poids, la croissance, les paramètres biologiques – lié à ces régimes. La dernière en date a été menée auprès de 8907 enfants, dont 248 végétariens au départ. L'âge moyen au départ était de 2,2 ans (entre 6 mois et 5 ans !).

On mesure l’IMC (indice de masse corporelle, en gros, le rapport taille/poids) lié à l’âge (zIMC) car les enfants grandissent rapidement à ces âges. Le statut en vitamine D, le fer et les lipides du sérum (cholestérols, bons et « mauvais ») ont été dosés.

Les enfants ayant un régime végétarien ont plus de risque d’une insuffisance pondérale, et aucune association avec le surpoids ou l'obésité n'a été trouvée.

Mais ce risque de sous-poids est faible, et les chercheurs estiment que la différence de taille entre végétariens et les autres était très faible : 0,3 cm en moyenne à 3 ans.

Dans une autre étude transversale sur 2272 enfants (n = 1090 végétariens) âgés de 6 à 17 ans, les garçons végétariens mesuraient en moyenne 1,6 cm de plus et les filles végétariennes avaient un IMC inférieur aux autres ! De même, une 3e étude transversale sur 1765 enfants âgés de 7 à 18 ans, Sabate et son équipe ont découvert que ceux qui suivaient un régime végétarien mesuraient en moyenne 2,5 cm (garçons) et 2,0 cm (filles) de plus. Pourquoi ? Ces enfants étaient-ils issus de parents d’une origne particulière ? De milieu social particulier ?

Une 4e étude transversale de 430 enfants (n = 127 végétariens) âgés de 1 à 3 ans n'a pas identifié d'associations entre le régime végétarien et le poids.

On peut conclure qu’il n’y a pas nettement de différence, ce qui est rassurant pour les praticiens qui n’ont plus cette raison pour déconseiller aux parents d’imposer le végétarisme aux jeunes enfants.

Est-il possible de suivre un régime végétarien sans souffrir d'insuffisance pondérale ? Y a-t-il des aliments à privilégier ? Pour un enfant, est-il dangereux de suivre un régime strictement végétarien ? Les produits carnés contiennent-ils des nutriments importants qu’on ne retrouve pas dans les fruits et légumes ?

Considérons maintenant les paramètres biologiques : la consommation de lait de vache était associée à une augmentation du cholestérol total et du "mauvais" cholestérol chez les enfants au régime végétarien. Alors que les enfants avec et sans régime végétarien qui consommaient les 2 tasses de lait de vache recommandées par jour avaient des lipides sériques comparables.

Étant donné que la principale source de fer et de vitamine D dans l'alimentation de la plupart des enfants est la viande et le lait de vache, on suppose que les enfants ayant un régime végétarien auraient moins de fer et de vitamine D que les autres : ce qui est le cas, ces 2 nutriments importants pour la croissance me font garder mon avis de nutritionniste. Le régime végétarien pour les petits n’est pas adapté, à moins que des laitages « croissance » enrichis en fer, vitamine D et acides gras essentiels ne soient donnés jusqu’à au moins 3 ans révolus.

Conclusions : attention aux études d’observation qui peuvent caractériser des éléments sur un groupe donné. Mais ce groupe n’est pas forcément représentatif du groupe d’âge par exemple.

On peut aussi souligner que la nutrition pédiatrique a eu tendance, à ses débuts (déjà lointains, car elle a initié la nutrition générale) a être très – trop – généreuse dans ses recommandations. Elle a, par exemple, conseillé un taux de protéines trop élevé pour les bébés et nourrissons, puis trop de fer, … finalement, n’oublions pas que l’Homme reste exceptionnel dans sa capacité d’adaptation : pôle Nord, équateur, désert, continental… il y a des enfants en pleine santé partout.