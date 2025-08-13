Et si la France suivait

Javier Milei : la méthode choc contre l'endettement public

Interdire de facto au Trésor l’appui automatique de la Banque centrale existe ailleurs via l’indépendance monétaire et n’empêche ni déficit ni dette par magie. En Argentine, c’est surtout un bras de fer avec le Parlement et un message aux marchés et au FMI pour casser le cycle déficit-dévaluation-inflation. Des verrous semblables ont déjà cédé par le passé. Malgré quelques succès initiaux (assainissement, inflation en reflux), la trajectoire reste étroite et dépendra de la confiance interne, de la tenue du peso et de la conjoncture.