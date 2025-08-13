Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Et si la France suivait

Javier Milei : la méthode choc contre l'endettement public

Interdire de facto au Trésor l’appui automatique de la Banque centrale existe ailleurs via l’indépendance monétaire et n’empêche ni déficit ni dette par magie. En Argentine, c’est surtout un bras de fer avec le Parlement et un message aux marchés et au FMI pour casser le cycle déficit-dévaluation-inflation. Des verrous semblables ont déjà cédé par le passé. Malgré quelques succès initiaux (assainissement, inflation en reflux), la trajectoire reste étroite et dépendra de la confiance interne, de la tenue du peso et de la conjoncture.

avec Alexandre Delaigue
author imageAlexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

