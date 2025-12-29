POLITIQUE
Blurred backgroundDes bustes de Marianne lors d'une exposition.

©

Des bustes de Marianne lors d'une exposition.

BILAN 2025

29 décembre 2025

2025 ou la poursuite des affres de la laïcité

Alors que l’année tire vers sa fin, elle se confirme comme celle d’une République malmenée, avec une laïcité plus que jamais horizon de tout avenir commun.

Guylain Chevrier Go to Guylain Chevrier page

Guylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  

