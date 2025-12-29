©
Des bustes de Marianne lors d'une exposition.
BILAN 2025
29 décembre 2025
2025 ou la poursuite des affres de la laïcité
Alors que l’année tire vers sa fin, elle se confirme comme celle d’une République malmenée, avec une laïcité plus que jamais horizon de tout avenir commun.
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
