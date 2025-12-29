POLITIQUE
L’Union européenne condamnait récemment la décision des Etats-Unis de sanctionner certaines figures européennes, Thierry Breton en tête.

ALEA JACTA EST

29 décembre 2025

L’Europe peut-elle encore échapper à un destin de colonie numérique des États-Unis ?

L’Union européenne condamnait récemment la décision des Etats-Unis de sanctionner certaines figures européennes, Thierry Breton en tête. A cette occasion, la députée Aurore Lalucq a rappelé la nécessité de “construire l’indépendance numérique” européenne.

Fabrice Epelboin
Thierry Berthier et Fabrice Epelboin

A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Berthier image
Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

Fabrice Epelboin image
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

