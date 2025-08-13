Seniors

Mais pour qui sonne la dette française ? La France sur la pente de la gérontocratie

La frustration face aux retraites et aux deux jours fériés supprimés tient moins à un “abus” des aînés qu’à l’arithmétique d’un système par répartition vieillissant. Le poids électoral des retraités et l’inertie politique nourrissent le sentiment que l’État vit sur le dos des classes moyennes, cristallisé par le mème “c’est Nicolas qui paie”. S’ajoutent héritages tardifs et immobilier verrouillé, qui accentuent la fracture. Pour y répondre, Pierre Bentata plaide une capitalisation partielle, un allègement des cotisations salariales et un recentrage des missions publiques, avec une pédagogie claire pour que le travail paie à nouveau.