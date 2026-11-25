POINT DE VUE
25 novembre 2026
L'impôt européen : cache-misère d'une Europe sans direction et sans résultats ?
Alors que l'Union européenne prépare son budget 2028-2034, la proposition d'une taxe numérique européenne de 3 % relance le débat sur ses ressources et ses ambitions. Pour Les Arvernes, cette nouvelle fiscalité risque surtout de masquer l'absence de véritable stratégie européenne, les limites des grands programmes d'investissement et le retard persistant de l'Europe en matière d'innovation. L'UE ne devrait-elle pas d'abord s'interroger sur l'efficacité de ses dépenses et sa compétitivité ?
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La négociation des perspectives financières de l'Union européenne (UE) 2028-2034 se déploie comme une véritable saga. Dernier épisode : le président du Conseil européen, António Costa, a proposé le 21 novembre que l'enveloppe budgétaire globale soit réduite de 204 milliards d'euros (10,2 % de moins que la proposition de la Commission). Attisant ainsi le combat entre les États « frugaux » (Allemagne, Suède, Pays-Bas), qui souhaitent limiter les dépenses, et les États « amis de la cohésion » (Espagne, Portugal), qui, avec la France, militent pour une augmentation du budget. Il a aussi proposé, parmi les novations, une taxe numérique européenne de 3 % sur le chiffre d'affaires brut.
C'est habile. Il est toujours politiquement payant, au sein de l'UE, de s'en prendre à la big tech américaine. Pour faire oublier que l'arsenal juridique sans équivalent déployé au cours des années récentes n'a pas permis à l'Europe de rattraper son retard vis-à-vis de l'Amérique ? Peut-être. Deux faits demeurent. Le premier : plus l'Europe régule, plus son retard s'accentue. Le second : l'avance américaine en matière d'innovation continue de séduire les Européens. Faut-il donc délaisser la norme ou, à tout le moins, lui adjoindre l'impôt comme arme de coercition ? Un tel raisonnement présente quelques faiblesses.
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Les Arvernes sont un groupe de hauts fonctionnaires, de professeurs, d’essayistes et d’entrepreneurs. Ils ont vocation à intervenir régulièrement, désormais, dans le débat public.
Composé de personnalités préférant rester anonymes, ce groupe se veut l'équivalent de droite aux Gracques qui s'étaient lancés lors de la campagne présidentielle de 2007 en signant un appel à une alliance PS-UDF. Les Arvernes, eux, souhaitent agir contre le déni de réalité dans lequel s'enferment trop souvent les élites françaises.
Les Arvernes sont un groupe de hauts fonctionnaires, de professeurs, d’essayistes et d’entrepreneurs. Ils ont vocation à intervenir régulièrement, désormais, dans le débat public.
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