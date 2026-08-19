POINT DE VUE

Justice : ce n'est pas la sévérité qui manque, c'est la certitude de la peine

À quelques mois de la présidentielle, la justice s’impose une nouvelle fois comme un marqueur de clivage entre gauche et droite, entre défense du « traitement social » de la délinquance et retour des peines planchers. Mais pour Robert Tchalian, ancien magistrat, le véritable problème est ailleurs : moins que la sévérité des sanctions, c’est leur effectivité qui fait défaut. Il plaide pour des peines plus courtes, mais réellement exécutées, et pour redonner au juge toute sa place dans la lutte contre la récidive.