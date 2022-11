La pression exercée par certains managers peut s'avérer néfaste pour la santé des salariés.

Certains discours des managers peuvent perturber les salariés et les conduire à des situations de stress qui génèrent des problèmes de santé mentale et de burn-out.

Atlantico : Un article publié dans Smart Brief parle de l’importance du langage des leaders vis-à-vis de leurs employés, dans quelle mesure est-ce important ?

Caroline Diard : D’abord le langage peut s’avérer important surtout s'il est utilisé à plusieurs niveaux, à travers plusieurs registres. Cependant, la mobilisation de plusieurs niveaux de langage peut porter des injonctions paradoxales. D'un côté on peut être sur un registre stressant lié à la stratégie et aux objectifs et de l'autre côté un souci de bienveillance et de bien-être.

D'un autre côté on lui explique que beaucoup de choses sont mises en œuvre pour son bien-être et le discours peut perturber les salariés et les conduire jusqu'à une situation de stress avec possiblement des problèmes de santé mentale voir de burn-out.

Le vocabulaire managérial dépend beaucoup de l'entreprise, du secteur d'activité et souvent de la taille de l'entreprise, de la culture. Il y a des entreprises où un manager va tutoyer ses troupes mais cela ne créé pas pour autant une proximité amicale et il peut avoir un manque de fond dans la relation managériale. Le niveau de langage est très corrélé à la culture de l'entreprise et au secteur. Dans les start-up, on va avoir un niveau de langage assez relâché parfois familier et pourtant, cela ne veut pas dire que les salariés ne sont pas sous-pression et c’est cette ambivalence tantôt amicale, tantôt stricte qui est très perturbante.



Si c’est aussi important, quel langage adopter et comment y arriver ?



La première chose, c'est d'avoir un langage clair. C'est-à-dire qu’on ne doit pas avoir un langage qui cache des choses. Le langage doit être transparent car si c’est le cas sur la forme, c’est le cas sur le fond. Il faut éviter d'utiliser un langage qui volontairement cache les informations. Ce qui agace beaucoup les collaborateurs c'est la langue de bois. Certaines entreprises ne vont pas ou peu communiquer sans être explicites et cela peut générer beaucoup de stress -concernant le futur d’une entreprise ou autre- aux salariés.



A-t-on des exemples d’efficacité ou non de la communication dans des entreprises qui en prouveraient l’efficacité ?





Dans certaines grandes entreprises, la structure est tellement grande et compartimentée, les occasions de communiquer sont assez rares et quand on communique, tout est maîtrisé. La communication y est limitée, normée et cela convient totalement à la direction. Aucun dérapage n'est possible. Les mots et les informations sont sélectionnés. Le problème est que les salariés n’ont aucune visibilité sur l’entreprise sauf une information distillée.

