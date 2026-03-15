TRAVAILLER DUR OU PAS ?
15 mars 2026
Un pays peut-il prospérer en travaillant moins que les autres ? Branko Milanovic a les réponses
Peut-on rester riche et puissant en travaillant moins que les autres ? Alors que l'Europe reste attachée au temps libre, des économies comme les États-Unis ou la Chine sont marquées par l’intensité du travail. Entre productivité, puissance économique et visions opposées du progrès, la question du travail révèle des choix de société fondamentaux.
8 min de lecture
Branko Milanovic est chercheur de premier plan sur les questions relatives aux inégalités, notamment de revenus. Ancien économiste en chef du département de recherches économiques de la Banque mondiale, il a rejoint en juin 2014 le Graduate Center en tant que professeur présidentiel invité.
Il est également professeur au LIS Center, et l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Global Inequality - A New Approach for the Age of Globalization et The Haves and the Have-Nots : A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.
Populaires
Branko Milanovic est chercheur de premier plan sur les questions relatives aux inégalités, notamment de revenus. Ancien économiste en chef du département de recherches économiques de la Banque mondiale, il a rejoint en juin 2014 le Graduate Center en tant que professeur présidentiel invité.
Il est également professeur au LIS Center, et l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Global Inequality - A New Approach for the Age of Globalization et The Haves and the Have-Nots : A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.