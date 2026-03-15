TRAVAILLER DUR OU PAS ?

15 mars 2026

Un pays peut-il prospérer en travaillant moins que les autres ? Branko Milanovic a les réponses

Peut-on rester riche et puissant en travaillant moins que les autres ? Alors que l'Europe reste attachée au temps libre, des économies comme les États-Unis ou la Chine sont marquées par l’intensité du travail. Entre productivité, puissance économique et visions opposées du progrès, la question du travail révèle des choix de société fondamentaux.