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Le président français Emmanuel Macron serre la main d'un employé lors de sa visite de l'usine automobile Toyota à Onnaing, dans le nord de la France, le 22 janvier 2018.
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TRAVAILLER DUR OU PAS ?

15 mars 2026

Un pays peut-il prospérer en travaillant moins que les autres ? Branko Milanovic a les réponses

Peut-on rester riche et puissant en travaillant moins que les autres ? Alors que l'Europe reste attachée au temps libre, des économies comme les États-Unis ou la Chine sont marquées par l’intensité du travail. Entre productivité, puissance économique et visions opposées du progrès, la question du travail révèle des choix de société fondamentaux.

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MOTS-CLES

économie , travailleurs , travail , travailler , coût du travail , entreprises , difficultés , crise , dollar , Euro , croissance , PIB , Karl Marx , Keynes , keynesianisme

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Branko Milanovic

Branko Milanovic est chercheur de premier plan sur les questions relatives aux inégalités, notamment de revenus. Ancien économiste en chef du département de recherches économiques de la Banque mondiale, il a rejoint en juin 2014 le Graduate Center en tant que professeur présidentiel invité.

Il est également professeur au LIS Center, et l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Global Inequality - A New Approach for the Age of Globalization et The Haves and the Have-Nots : A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.

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