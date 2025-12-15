HORLOGE BIOLOGIQUE

Si vous vous réveillez juste avant que votre alarme sonne, ce n’est pas par hasard et voilà pourquoi

Vous arrive-t-il d’ouvrir les yeux quelques minutes avant que votre réveil ne sonne ? Loin d’être une coïncidence, ce phénomène révèle le fonctionnement précis de votre horloge biologique. Hormones, rythme circadien et habitudes de sommeil expliquent comment votre corps apprend à anticiper l’heure du réveil.