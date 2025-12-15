POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une femme plongée en pleine sieste. (Image d'illustration)

©

Une femme plongée en pleine sieste. (Image d'illustration)

HORLOGE BIOLOGIQUE

15 décembre 2025

Si vous vous réveillez juste avant que votre alarme sonne, ce n’est pas par hasard et voilà pourquoi

Vous arrive-t-il d’ouvrir les yeux quelques minutes avant que votre réveil ne sonne ? Loin d’être une coïncidence, ce phénomène révèle le fonctionnement précis de votre horloge biologique. Hormones, rythme circadien et habitudes de sommeil expliquent comment votre corps apprend à anticiper l’heure du réveil.

Photo of Yaqoot Fatima
Photo of Alexandra Metse
Photo of Danielle Wilson
Yaqoot Fatima Go to Yaqoot Fatima page , Alexandra Metse Go to Alexandra Metse page et Danielle Wilson Go to Danielle Wilson page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Yaqoot Fatima image
Yaqoot Fatima

Yaqoot Fatima est professeure de santé du sommeil à l'Université de la Sunshine Coast.

Alexandra Metse image
Alexandra Metse

Alexandra Metse est maître de conférences en psychologie à l'Université de Sunshine Coast.

Danielle Wilson image
Danielle Wilson

Danielle Wilson est chercheuse et spécialiste du sommeil à l'Université de la Sunshine Coast.

Populaires

1Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
2L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
3La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
4Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
5Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs
6PLFSS 2026 : voilà pourquoi le VRAI déficit de la Sécurité sociale est bien supérieur à son montant officiel de 24,5 milliards d’euros
7Cette redoutable politisation de la Cour des Comptes que révèle la procédure ouverte contre Sarah Knafo