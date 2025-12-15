©
Une femme plongée en pleine sieste. (Image d'illustration)
HORLOGE BIOLOGIQUE
15 décembre 2025
Si vous vous réveillez juste avant que votre alarme sonne, ce n’est pas par hasard et voilà pourquoi
Vous arrive-t-il d’ouvrir les yeux quelques minutes avant que votre réveil ne sonne ? Loin d’être une coïncidence, ce phénomène révèle le fonctionnement précis de votre horloge biologique. Hormones, rythme circadien et habitudes de sommeil expliquent comment votre corps apprend à anticiper l’heure du réveil.
4 min de lecture
MOTS-CLESsommeil , repos , lit , dormir , sieste , réveils , récupération , bien-être , horloge interne , horloge biologique
THEMATIQUESScience
Yaqoot Fatima est professeure de santé du sommeil à l'Université de la Sunshine Coast.
Alexandra Metse est maître de conférences en psychologie à l'Université de Sunshine Coast.
Danielle Wilson est chercheuse et spécialiste du sommeil à l'Université de la Sunshine Coast.
Populaires
Yaqoot Fatima est professeure de santé du sommeil à l'Université de la Sunshine Coast.
Alexandra Metse est maître de conférences en psychologie à l'Université de Sunshine Coast.
Danielle Wilson est chercheuse et spécialiste du sommeil à l'Université de la Sunshine Coast.