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Blurred backgroundUn rapport pointe des défaillances dans le suivi judiciaire des deux adolescents mis en examen pour le meurtre d’Élias, tué le 24 janvier à Paris.
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PEUPLE BAILLONNE

7 juillet 2026

RN : l’inéligibilité, ce principe indéfendable dans une démocratie

La Cour d’appel de Paris s’apprête à rendre sa décision ce mardi concernant Marine Le Pen. Autant il est possible de comprendre que les crimes contre les personnes puissent être d'éventuels motifs d'inéligibilité, autant les condamnations dans les affaires plus “triviales” posent de sérieuses questions dans un pays où 65% des Français ne font pas confiance à la justice.

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MOTS-CLES

Marine le Pen , Justice , Politique , affaires judiciaires , inégibilité , peine , démocratie , France , juges , candidat , élection présidentielle 2027 , Rassemblement National , parlement européen

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

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Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir  (2026).


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Noëlle Lenoir

Noëlle Lenoir est professeur affiliée à HEC Paris et présidente de l’Institut de l’Europe de HEC. Elle a créé en 2004 le think-tank Le Cercle des Européens, dont elle est la présidente. Elle occupe depuis 2012 le poste de déontologue de l'Assemblée nationale.

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