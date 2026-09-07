NUTRITION
7 septembre 2026
Régime macrobiotique : des recommandations en partie raisonnables mais dépourvues de base scientifique
Le régime macrobiotique associe certaines recommandations nutritionnelles raisonnables à une doctrine fondée sur le yin et le yang, dépourvue de base scientifique. Si ses versions les moins restrictives peuvent favoriser une alimentation riche en céréales complètes, légumineuses et légumes, les formes extrêmes exposent à des carences et à d’autres risques.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Juan Alfonso Revenga Frauca est directeur expert, diplômé en nutrition humaine et diététique, à l'Université internationale de Valence de l'Université San Jorge.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Juan Alfonso Revenga Frauca est directeur expert, diplômé en nutrition humaine et diététique, à l'Université internationale de Valence de l'Université San Jorge.