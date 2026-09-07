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Régime macrobiotique : des recommandations en partie raisonnables mais dépourvues de base scientifique
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NUTRITION

7 septembre 2026

Régime macrobiotique : des recommandations en partie raisonnables mais dépourvues de base scientifique

Le régime macrobiotique associe certaines recommandations nutritionnelles raisonnables à une doctrine fondée sur le yin et le yang, dépourvue de base scientifique. Si ses versions les moins restrictives peuvent favoriser une alimentation riche en céréales complètes, légumineuses et légumes, les formes extrêmes exposent à des carences et à d’autres risques.

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MOTS-CLES

santé , régime , Nutrition , Alimentation , régime macrobiotique , vitamines , Viande , nutriments , risques , science , base scientifique

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Juan Alfonso Revenga Frauca

Juan Alfonso Revenga Frauca est directeur expert, diplômé en nutrition humaine et diététique, à l'Université internationale de Valence de l'Université San Jorge.