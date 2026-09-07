NUTRITION

Régime macrobiotique : des recommandations en partie raisonnables mais dépourvues de base scientifique

Le régime macrobiotique associe certaines recommandations nutritionnelles raisonnables à une doctrine fondée sur le yin et le yang, dépourvue de base scientifique. Si ses versions les moins restrictives peuvent favoriser une alimentation riche en céréales complètes, légumineuses et légumes, les formes extrêmes exposent à des carences et à d’autres risques.