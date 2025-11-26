POLITIQUE
Juges (image d'illustration)

Juges (image d'illustration)

© Reuters

DANGER JUDICIAIRE

26 novembre 2025

Les magistrats sont-ils vraiment hors de contrôle… ou le produit de 8 ans de renoncements ET DE NOMINATIONS macronistes ?

Entre la permission de sortie accordée à un détenu ultradangereux et les propos méprisants adressés à la mère d’Elias, c’est toute une culture judiciaire qui se retrouve sur la sellette.

Jean-Eric Schoettl, Bertrand Saint-Germain et Christophe Eoche-Duval

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023).

Christophe Eoche-Duval

Christophe Eoche-Duval est juriste et essayiste. Il a publié « Le prix de l'insécurité: Enquête sur une défaillance d'Etat » aux éditions Eyrolles et « L’inflation normative » aux éditions Plon.