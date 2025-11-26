DANGER JUDICIAIRE

26 novembre 2025

Les magistrats sont-ils vraiment hors de contrôle… ou le produit de 8 ans de renoncements ET DE NOMINATIONS macronistes ?

Entre la permission de sortie accordée à un détenu ultradangereux et les propos méprisants adressés à la mère d’Elias, c’est toute une culture judiciaire qui se retrouve sur la sellette.