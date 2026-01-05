POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Selon la DREES, la dépense moyenne annuelle de santé des seniors est 2 à 3 fois supérieure à celle des actifs.

©

Selon la DREES, la dépense moyenne annuelle de santé des seniors est 2 à 3 fois supérieure à celle des actifs.

DEFAUT DE SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE

5 janvier 2026

Voilà pourquoi la hausse des complémentaires santé pour les seniors n’est pas l’injustice qu’ils y voient

Les cotisations des complémentaires santé devraient nettement augmenter en 2026. Si ces hausses pourraient avoir un impact particulièrement fort pour les assurés les plus âgés, il s'agit en réalité d’un phénomène parfaitement rationnel, dont les causes sont structurelles, démographiques et arithmétiques.

Photo of Christophe Daunique
Christophe Daunique Go to Christophe Daunique page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

séniors , retraites , mutuelles santé , complémentaires santé

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Daunique image
Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).