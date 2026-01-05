©
Selon la DREES, la dépense moyenne annuelle de santé des seniors est 2 à 3 fois supérieure à celle des actifs.
DEFAUT DE SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE
5 janvier 2026
Voilà pourquoi la hausse des complémentaires santé pour les seniors n’est pas l’injustice qu’ils y voient
Les cotisations des complémentaires santé devraient nettement augmenter en 2026. Si ces hausses pourraient avoir un impact particulièrement fort pour les assurés les plus âgés, il s'agit en réalité d’un phénomène parfaitement rationnel, dont les causes sont structurelles, démographiques et arithmétiques.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
