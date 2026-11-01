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La créatine suscite un intérêt pour ses effets potentiels sur le cerveau et la santé mentale.
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BIENFAITS POUR LA SANTE

1 novembre 2026

La créatine peut-elle contribuer à votre santé mentale ?

Longtemps associée à la musculation et aux performances sportives, la créatine suscite un intérêt croissant pour ses effets potentiels sur le cerveau et la santé mentale. Dépression, mémoire, manque de sommeil : plusieurs études suggèrent des bénéfices, mais les résultats restent encore fragiles. Que sait-on réellement de ses effets et peut-on espérer en faire un nouvel allié du bien-être psychique ?

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MOTS-CLES

santé mentale , créatine , bénéfices , bien-être , dépression , mémoire , sommeil , cerveau , bienfaits , atouts , santé , muscles , étude , recherche , recherche médicale

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Zudin Puthucheary

Zudin Puthucheary est professeur de médecine de soins intensifs au sein de la Queen Mary University of London.

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