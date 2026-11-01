BIENFAITS POUR LA SANTE

La créatine peut-elle contribuer à votre santé mentale ?

Longtemps associée à la musculation et aux performances sportives, la créatine suscite un intérêt croissant pour ses effets potentiels sur le cerveau et la santé mentale. Dépression, mémoire, manque de sommeil : plusieurs études suggèrent des bénéfices, mais les résultats restent encore fragiles. Que sait-on réellement de ses effets et peut-on espérer en faire un nouvel allié du bien-être psychique ?