APPROCHE COMPASSIONNELLE
5 juillet 2026
Hamza, ou le racisme des bien-pensants
L'affaire Hamza a relancé le débat sur la délinquance des mineurs et son traitement médiatique. Dans cette tribune, Naïma M'Faddel défend l'idée que l'égalité républicaine suppose d'appliquer les mêmes exigences à tous les enfants, quelle que soit leur origine, et critique ce qu'elle considère comme une indulgence sélective au nom de l'antiracisme.
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Naïma M’Faddel est consultante, essayiste. Elle a publié "Et tout ça devrait faire d'excellents français Dialogue sur les quartiers" avec Olivier Roy aux éditions du Seuil. Naïma M’Faddel est chargée de mission équité urbaine auprès de la direction générale des services du département de l’Eure-et-Loir. Elle a effectué, dans le cadre de la politique de la ville, des missions d'animation socioculturelle et de développement social dans des villes comme Dreux, Trappes et Mantes-la-Jolie.
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Naïma M’Faddel est consultante, essayiste. Elle a publié "Et tout ça devrait faire d'excellents français Dialogue sur les quartiers" avec Olivier Roy aux éditions du Seuil. Naïma M’Faddel est chargée de mission équité urbaine auprès de la direction générale des services du département de l’Eure-et-Loir. Elle a effectué, dans le cadre de la politique de la ville, des missions d'animation socioculturelle et de développement social dans des villes comme Dreux, Trappes et Mantes-la-Jolie.