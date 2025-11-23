POLITIQUE
Des plats lors d'un événement test au restaurant du Village Olympique et Paralympique Paris, situé à la Cité du Cinéma, dans le Village Olympique de Saint-Denis.

© DIMITAR DILKOFF / AFP

23 novembre 2025

Gastrophysique : voilà comment la psychologie peut changer le goût de ce que nous mangeons (et voilà les conseils pour optimiser vos repas)

Et si le goût ne dépendait pas seulement de ce qu’il y a dans l’assiette ? La gastrophysique montre que nos émotions, notre attention et même le contexte social transforment subtilement la saveur des aliments. Stress, distraction, ambiance ou attentes visuelles peuvent rendre un plat délicieux… ou étonnamment fade. Il suffit parfois de modifier quelques habitudes pour redécouvrir le plaisir de manger.

Harmehak Singh est doctorante en psychologie à l'Université Liverpool Hope.