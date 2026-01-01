Et voilà à quoi pourrait ressembler la décennie à venir selon les visionnaires (auto proclamés…) de la Silicon Valley

Pierre-Antoine Marti est directeur d’études à Futuribles. Il est impliqué dans des projets auprès de clients variés, notamment avec des méthodologies inspirées du design fiction. Il est aussi doctorant à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales). Sa thèse en Histoire contemporaine porte sur les représentations du futur dans la littérature d’anticipation. Il est par ailleurs expert pour l’APM (Association pour le progrès du management) sur la thématique « anticiper et innover avec la science-fiction ». Avec Marion Cohen, il a publié une étude “Diriger dans un monde d’IA en 2035” pour la Heart Leadership University (HLU).