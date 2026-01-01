©
Cette photographie d'illustration montre des figurines à côté d'un écran affichant le logo d'OpenAI, l'entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle et à l'origine de ChatGPT.
REVOLUTION DE L'IA
1 janvier 2026
Et voilà à quoi pourrait ressembler la décennie à venir selon les visionnaires (auto proclamés…) de la Silicon Valley
Entre promesses de rupture technologique imminente et mises en garde face à une « économie de la promesse », l’intelligence artificielle cristallise fantasmes, investissements massifs et rivalités géopolitiques. Leopold Aschenbrenner, qui faisait partie de l'équipe « Superalignment » d'OpenAI, vient de livrer sa vision de l'avenir des technologies, de la Silicon Valley et de l'IA dans une nouvelle étude.
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Pierre-Antoine Marti est directeur d’études à Futuribles. Il est impliqué dans des projets auprès de clients variés, notamment avec des méthodologies inspirées du design fiction. Il est aussi doctorant à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales). Sa thèse en Histoire contemporaine porte sur les représentations du futur dans la littérature d’anticipation. Il est par ailleurs expert pour l’APM (Association pour le progrès du management) sur la thématique « anticiper et innover avec la science-fiction ». Avec Marion Cohen, il a publié une étude “Diriger dans un monde d’IA en 2035” pour la Heart Leadership University (HLU).
