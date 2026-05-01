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Des jeunes lycéens découvrent les résultats du Baccalauréat.
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1ER MAI

1 mai 2026

Fête du travail : les jeunes, génération en sucre ou génération (que nous avons) mal armée face au réel ?

À l’occasion du 1er Mai, un paradoxe s’impose : jamais les jeunes n’ont été aussi diplômés, et pourtant jamais leur entrée sur le marché du travail n’a semblé aussi heurtée. Avec l'inflation des diplômes, la montée des soft skills et la transformation du rapport au travail, cette génération révèle surtout les limites d’un modèle qui peine à s’adapter aux réalités contemporaines.

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MOTS-CLES

1er mai , fête du travail , jeunes , Emploi , embauche , contrat , monde du travail , CDD , CDI , stress , conditions de travail , drh , entreprises , chefs d’entreprise

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Anthony Contat

Anthony Contat est membre du bureau national de l’Association nationale des DRH (directeurs ou directrices des ressources humaines) et président de l’ANDRH Rhône et Ain.

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Elodie Gentina
Professeur l'IESEG School of Management

Docteur en Sciences de Gestion et Professeur en marketing à l’IESEG School of Management, Elodie Gentina est l’auteur de nombreuses publications en France et à l’international sur la Génération Z. Elle est aussi l’auteur de deux ouvrages sur la Génération Z, parus chez Dunod. Elle accompagne aujourd’hui des entreprises pour les aider à mieux comprendre la génération Z, en vue d’adapter leurs stratégies marketing et de management aux besoins de cette génération. 

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