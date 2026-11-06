BAISER DE LA MORT

Emmanuel Macron, poison de la campagne présidentielle 2027 ?

À 13 % d’opinions favorables, Emmanuel Macron aborde la dernière ligne droite de son quinquennat dans une position particulièrement fragile. Pourtant, le chef de l’État entend bien peser sur la présidentielle de 2027. Son idée : imposer une vaste coalition, de David Lisnard à Raphaël Glucksmann, pour éviter un duel Le Pen-Mélenchon. Une initiative qui suscite déjà bien des résistances, alors que les prétendants du bloc central peinent à trouver leur place. Et si Emmanuel Macron était devenu davantage un handicap qu'un atout pour son propre camp ?