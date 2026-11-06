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Emmanuel Macron s'adresse à l'auditoire lors d'une réunion du Conseil de sécurité, qui rassemble le Premier ministre, les ministres concernés et les services de renseignement.
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BAISER DE LA MORT

6 novembre 2026

Emmanuel Macron, poison de la campagne présidentielle 2027 ?

À 13 % d’opinions favorables, Emmanuel Macron aborde la dernière ligne droite de son quinquennat dans une position particulièrement fragile. Pourtant, le chef de l’État entend bien peser sur la présidentielle de 2027. Son idée : imposer une vaste coalition, de David Lisnard à Raphaël Glucksmann, pour éviter un duel Le Pen-Mélenchon. Une initiative qui suscite déjà bien des résistances, alors que les prétendants du bloc central peinent à trouver leur place. Et si Emmanuel Macron était devenu davantage un handicap qu'un atout pour son propre camp ?

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MOTS-CLES

démocratie , Emmanuel Macron , Elysée , élection présidentielle , 2027 , présidentielle 2027 , David Lisnard , Edouard Philippe , Gabriel Attal , François Baroin , macronisme , bilan , Rassemblement National , Marine Le Pen , poison , baiser de la mort , sondages , cote de popularité , François Hollande , Jean-Luc Mélenchon , primaire , Raphaël Glucksmann

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 