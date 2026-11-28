REVUE DE PRESSE PEOPLE
28 novembre 2026
Albert de Monaco préfère Charlène à Caroline; Brad Pitt & Angelina Jolie règlent leurs comptes, Christine Bravo règle celui de Cyril Hanouna & Shana; Emmanuel Macron s’attrouple avec Katy Perry & Justin Trudeau, Britney Spears se tape la dinde en famille
Cette semaine, Albert II choisit Charlène pour une éventuelle régence et Miley Cyrus confie ses alliances à son golden retriever. Quant à Emmanuel Macron, les fans de Katy Perry lui ont trouvé une nouvelle fonction : tenir la chandelle sur un selfie.
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Cette semaine les couvertures de la presse people mêlent affaires de palais, confidences familiales et couples sous pression :
Voici place Kate Middleton en Une, souriante dans sa veste vert pâle, et titre « En coulisses, elle règne déjà ». Le magazine promet des informations exclusives sur la façon dont la princesse aurait « imposé sa loi » lors de son séjour en Inde. En haut de page, Patrick Bruel attend « l’audience qui peut tout changer ». Bella Hadid « se remet en selle avec un cow-boy », tandis que Mariah Carey inspire une accroche de saison : « La reine de Noël a les boules… ». Côté mode, l’hebdomadaire fait du lapis-lazuli le « nouveau bleu de travail ».
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MOTS-CLESCharlène de Monaco , Albert de Monaco , Britney Spears , Emmanuel Macron , Justin Trudeau , Katy Perry , Robert Pattinson , Bella Hadid , Marion Cotillard , Miley Cyrus , louane , Taylor Swift , Cyril Hanouna , Shana Loustau , Brad Pitt , Amal Clooney , George Clooney , Julia Roberts , Laeticia Hallyday , Suki Waterhouse , Jennifer Lopez , Travis Barker , Khloé Kardashian , Kim Kardashian , Arnaud Montebourg , Geri Halliwell , Romeo Beckham , Carla Bruni , Nicolas Sarkozy , Meghan et Harry , William et Kate , Lewis Hamilton
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.