Voici place Kate Middleton en Une, souriante dans sa veste vert pâle, et titre « En coulisses, elle règne déjà ». Le magazine promet des informations exclusives sur la façon dont la princesse aurait « imposé sa loi » lors de son séjour en Inde. En haut de page, Patrick Bruel attend « l’audience qui peut tout changer ». Bella Hadid « se remet en selle avec un cow-boy », tandis que Mariah Carey inspire une accroche de saison : « La reine de Noël a les boules… ». Côté mode, l’hebdomadaire fait du lapis-lazuli le « nouveau bleu de travail ».