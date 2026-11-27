SUPERINTELLIGENCE
27 novembre 2026
Soumettre l’Humain à l’IA ? Ce que révèle en creux le furieux (et très très long) démenti nocturne de Dario Amodei, le patron d’Anthropic
Faut-il confier davantage de pouvoir à des systèmes jugés plus « sages » que l’humain, ou maintenir coûte que coûte le contrôle humain ? Thierry Berthier, spécialiste des questions de souveraineté numérique et d’IA, analyse les dissensions internes chez Anthropic, la vision régulatrice de Dario Amodei, la concentration du pouvoir entre quelques géants de la tech et le socle transhumaniste qui guide nombre de leurs dirigeants.
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Atlantico : Une enquête d'Axios sur Anthropic, l'entreprise qui développe l'IA Claude, puis le très long démenti publié dans la foulée par son patron Dario Amodei, ont relancé le débat sur la place de l'IA dans nos décisions. Que se passe-t-il chez Anthropic ?
Thierry Berthier : Il y a une dissension au sein même de sa société, où des employés pensent que l'IA serait plus sage que l'humain pour prendre certaines décisions. La question n'est pas tranchée. Dario Amodei a une vision très « démocrate », portant sur le contrôle, une approche beaucoup plus régulatrice que celle d'un Elon Musk sur ses propres créations.
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THEMATIQUESTech & IA
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.