Atlantico : Une enquête d'Axios sur Anthropic, l'entreprise qui développe l'IA Claude, puis le très long démenti publié dans la foulée par son patron Dario Amodei, ont relancé le débat sur la place de l'IA dans nos décisions. Que se passe-t-il chez Anthropic ?

Thierry Berthier : Il y a une dissension au sein même de sa société, où des employés pensent que l'IA serait plus sage que l'humain pour prendre certaines décisions. La question n'est pas tranchée. Dario Amodei a une vision très « démocrate », portant sur le contrôle, une approche beaucoup plus régulatrice que celle d'un Elon Musk sur ses propres créations.

La suite de cet article est réservée aux abonnés.