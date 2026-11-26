4000 MILLIARDS DE DOLLARS HORS BILAN
26 novembre 2026
Le rapport de la BCE sur l’impact de l’IA sur la stabilité financière du système fait froid dans le dos
Dans sa dernière revue de stabilité financière, publiée en novembre 2026, la Banque centrale européenne s'inquiète du financement de l'intelligence artificielle. Elle pointe un endettement croissant, des financements circulaires entre géants de la tech et quelque 4 000 milliards de dollars d'engagements hors bilan. Faut-il craindre une réplique de la bulle internet ou de la crise des subprimes ? L'économiste Julien Pillot analyse les mécanismes relevés par l'institution de Francfort.
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Ce qu'il faut en retenir
Les entreprises de l'IA financent de plus en plus leurs investissements par la dette et par des montages circulaires opaques, d'où l'alerte de la BCE.
Le chiffre de 4 000 milliards de dollars d'engagements hors bilan ne couvre que quelques grandes entreprises cotées. On ne connaît pas l'exposition réelle du secteur.
Quand un fournisseur finance ses propres clients, les revenus sont gonflés et la demande réelle devient difficile à mesurer.
Pour Julien Pillot, la comparaison avec 2008 a ses limites : les banques sont solides, les liquidités abondantes, et les géants de la tech peuvent absorber des pertes.
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Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau