CHERCHE REPRENEUR DESESPEREMENT
26 novembre 2026
L’université française s’enfonce dans une crise existentielle, qui pourrait l’en sauver ?
Déficits généralisés, campus bloqués, laboratoires délabrés : l'université française traverse une crise qui touche à sa raison d'être. Universitaire lui-même, Xavier-Laurent Salvador estime que ni l'État ni un surcroît de moyens ne la sauveront. Il plaide pour une université recentrée sur la sélection et la délivrance des diplômes, et pour un rôle accru des branches professionnelles dans la formation aux métiers.
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Ce qu'il faut en retenir
Le déficit des universités vient aussi de choix internes : les enseignants fuient le premier cycle, le recours aux vacataires est massif et l'externalisation coûte cher.
Le « publish or perish » et la course aux financements européens orientent la recherche, y compris idéologiquement.
La massification a dévalué les diplômes : sans sélection, davantage d'argent ne changera rien.
Selon lui, le salut viendra des branches professionnelles et d'une université qui retrouve la maîtrise de la définition et de la certification des savoirs.
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Xavier-Laurent Salvador est linguiste, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’Université Sorbonne Paris Nord, spécialiste de l’histoire de la langue française, de la littérature médiévale et de la transmission des savoirs. Il préside l’Observatoire d’éthique universitaire. Il est notamment l’auteur de Les Secrets de la Bible au Moyen Âge (Éditions du Cerf, 2025) et a codirigé Face à l’obscurantisme woke (Presses universitaires de France, 2025).
Xavier-Laurent Salvador est linguiste, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’Université Sorbonne Paris Nord, spécialiste de l’histoire de la langue française, de la littérature médiévale et de la transmission des savoirs. Il préside l’Observatoire d’éthique universitaire. Il est notamment l’auteur de Les Secrets de la Bible au Moyen Âge (Éditions du Cerf, 2025) et a codirigé Face à l’obscurantisme woke (Presses universitaires de France, 2025).