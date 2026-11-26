Les pays performants (Suède, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Finlande, Japon) coordonnent réformes des retraites et du marché du travail pour allonger réellement la vie active, avec des taux d’emploi des 55-64 ans de 72 à 79 % (contre 61,8 % en France) et des taux des 60-64 ans souvent supérieurs à 70 % (contre 38,9 % en France). Ils ne se contentent pas de relever l’âge légal.

L’enjeu est de rendre le travail soutenable plus longtemps, en agissant dès la mi-carrière (dès 40-45 ans) : formation continue, évolutions de poste, amélioration des conditions de travail et de la santé au travail. La Finlande a renversé la logique des préretraites en valorisant l’expérience comme richesse nationale et en démontrant aux entreprises le retour sur investissement.