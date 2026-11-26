EMPLOI DES SENIORS
26 novembre 2026
Ces pays qui parviennent à gérer les fins de carrière des seniors bien mieux que la France
Alors que près d’un nouveau retraité français sur deux quitte le marché du travail avant l’âge légal, plusieurs pays européens du Nord, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Japon maintiennent leurs seniors en emploi bien plus longtemps. Pour Anne-Marie Guillemard, ces performances tiennent à une stratégie coordonnée de réformes des retraites et du marché du travail, qui vise à allonger la vie active en rendant le travail soutenable dès la mi-carrière, plutôt qu’à se contenter de relever l’âge légal.
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Ce qu'il faut en retenir :
Les pays performants (Suède, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Finlande, Japon) coordonnent réformes des retraites et du marché du travail pour allonger réellement la vie active, avec des taux d’emploi des 55-64 ans de 72 à 79 % (contre 61,8 % en France) et des taux des 60-64 ans souvent supérieurs à 70 % (contre 38,9 % en France). Ils ne se contentent pas de relever l’âge légal.
L’enjeu est de rendre le travail soutenable plus longtemps, en agissant dès la mi-carrière (dès 40-45 ans) : formation continue, évolutions de poste, amélioration des conditions de travail et de la santé au travail. La Finlande a renversé la logique des préretraites en valorisant l’expérience comme richesse nationale et en démontrant aux entreprises le retour sur investissement.
Sortir de la culture de la sortie précoce est décisif : Pays-Bas et Allemagne ont supprimé massivement les préretraites et offert des perspectives attractives en fin de carrière, avec un rôle fort des partenaires sociaux. Le Japon a procédé progressivement depuis 1986 (obligation d’emploi jusqu’à 65 ans, incitation jusqu’à 70), en alignant sortie du marché du travail et âge de la retraite.
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THEMATIQUESEconomie
Anne-Marie Guillemard est sociologue et professeur émérite à l’Université Paris Cité, chercheur au Centre d’Étude des Mouvements Sociaux, membre qualifié du Haut Conseil de l’Âge au sein du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge, membre de l’Academia Europaea et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Elle est l'auteur de Les défis du vieillissement (Armand Colin, 2010) et de La gouvernance par l'âge : un mal français ? (Editions de l'Aube, 2026).
Anne-Marie Guillemard est sociologue et professeur émérite à l’Université Paris Cité, chercheur au Centre d’Étude des Mouvements Sociaux, membre qualifié du Haut Conseil de l’Âge au sein du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge, membre de l’Academia Europaea et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Elle est l'auteur de Les défis du vieillissement (Armand Colin, 2010) et de La gouvernance par l'âge : un mal français ? (Editions de l'Aube, 2026).