ANTIFAS ET LFI, LES COMPROMISSIONS DANGEREUSES
27 novembre 2026
Lynchage de Quentin Deranque : ce quasi silence médiatique et politique que la pression des Insoumis est parvenue à imposer sur les développements de l’enquête
Neuf mois après la mort de Quentin Deranque, lynché à Lyon en marge d'une conférence de Rima Hassan, quatorze personnes sont mises en examen, dont plusieurs proches du député LFI Raphaël Arnault. Une large partie de la presse et de la classe politique s'est pourtant faite discrète sur les développements de l'enquête. Jean Bexon, journaliste à Boulevard Voltaire qui suit le dossier depuis février, revient sur les liens entre la Jeune Garde et La France insoumise. Il conteste la thèse du « traquenard » avancée par Jean-Luc Mélenchon et décrit les pressions qui pèsent sur ceux qui enquêtent ou témoignent.
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Ce qu'il faut en retenir
Un dossier centré sur la Jeune Garde. Selon Jean Bexon, les 11 personnes incarcérées sont toutes membres du mouvement fondé par Raphaël Arnault. Trois salariés, actuels ou anciens, du député sont soupçonnés.
La thèse du « traquenard » contredite. Des témoins extérieurs aux deux camps, un enregistrement sonore, une photo inédite et une note du renseignement décrivent un groupe d'ultragauche à l'initiative de l'affrontement.
Une couverture médiatique qui a basculé. Après trois jours de forte médiatisation, le récit s'est retourné contre la victime. Des enquêtes comme celle du Point ont depuis levé ce que Jean Bexon appelle une « chape de plomb ».
Des pressions bien réelles. Jean Bexon a porté plainte pour menace de mort, et l'avocate de Raphaël Arnault a annoncé une plainte contre lui. La moitié des militantes de Némésis agressées ont renoncé à porter plainte.
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