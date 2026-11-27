ANTIFAS ET LFI, LES COMPROMISSIONS DANGEREUSES

Lynchage de Quentin Deranque : ce quasi silence médiatique et politique que la pression des Insoumis est parvenue à imposer sur les développements de l’enquête

Neuf mois après la mort de Quentin Deranque, lynché à Lyon en marge d'une conférence de Rima Hassan, quatorze personnes sont mises en examen, dont plusieurs proches du député LFI Raphaël Arnault. Une large partie de la presse et de la classe politique s'est pourtant faite discrète sur les développements de l'enquête. Jean Bexon, journaliste à Boulevard Voltaire qui suit le dossier depuis février, revient sur les liens entre la Jeune Garde et La France insoumise. Il conteste la thèse du « traquenard » avancée par Jean-Luc Mélenchon et décrit les pressions qui pèsent sur ceux qui enquêtent ou témoignent.