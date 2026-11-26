La droite progresse de jour en jour dans la résistance aux chantages rhétoriques de la gauche sur le racisme. C'est une excellente chose. Mais il reste un sujet épineux sur lequel elle est encore malheureusement trop souvent prise au dépourvu : l'« essentialisme ». J'aimerais décortiquer ce qui s'entend par là et voir si le phénomène doit être combattu avec autant d'acharnement que la gauche nous y enjoint, ou s'il ne faudrait pas établir certaines distinctions importantes avant de hurler avec les loups.

On entend souvent dans le débat public l'injonction à « ne pas essentialiser », c'est-à-dire à ne pas réduire une personne aux caractéristiques du ou des groupes auxquels elle appartient. De prime abord, c'est en effet une attitude relativement saine à adopter : une personne n'est pas responsable des agissements de sa famille, de ses ancêtres ou de ses compatriotes ; elle dispose de son libre arbitre et peut donc tout à fait choisir de se comporter autrement qu'eux. Il serait injuste de lui assigner a priori des traits de caractère ou des comportements qu'elle pourrait très bien ne jamais manifester.