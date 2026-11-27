ULTRAGAUCHE
27 novembre 2026
Après la mort de Quentin Deranque, la gauche radicale face à la tentation de la « guerre préventive »
La mort de Quentin Deranque à Lyon a jeté une lumière crue sur les liens entre la Jeune Garde et La France insoumise. Pour le politologue Gaël Brustier, l'affaire révèle la mutation d'un mouvement désormais façonné par ses franges les plus brutales. Elle s'inscrit selon lui dans une stratégie de la tension qui pourrait déboucher sur des « années de plomb » à la française.
4 min de lecture
Ce qu'il faut en retenir
LFI a changé de nature. Le « mouvement gazeux » des débuts a cédé la place à une organisation marquée par l'autoritarisme lambertiste et par la culture de la provocation venue des ZAD et des Soulèvements de la Terre.
La Jeune Garde, utile puis gênante. Elle a servi Jean-Luc Mélenchon. S'il était démontré qu'elle fonctionne comme une milice, il pourrait s'en détourner.
Une violence théorisée. Dans la galaxie insoumise, l'idée d'une « guerre préventive » contre l'extrême droite circule, et la mort de Quentin Deranque y est tenue pour quantité négligeable.
La menace d'années de plomb. Gaël Brustier décrit un « Mai 68 rampant », ponctué de faits graves voués à se répéter, et rappelle le précédent italien de Primavalle, en 1973.
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MOTS-CLESLFI , La France insoumise , Jeune Garde , Raphaël Arnault , Quentin Deranque , antifas , Lyon
THEMATIQUESPolitique
Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).
Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.
Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).
Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).
Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).
Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.
Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).
Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).