DEFERLANTE
27 novembre 2026
Alerte submersion : la côte ouest américaine face aux vagues géantes nées du cumul très grande marée + méga El Niño
Grandes marées, forte houle de tempête et onde de Kelvin portée par un El Niño record : trois phénomènes se superposent en ce moment sur la côte ouest américaine et font déborder la mer. Le climatologue Xavier Fettweis explique ce mécanisme, ce qui le distingue d'un tsunami, pourquoi les côtes européennes ne sont pas exposées au même scénario et ce que la hausse du niveau des mers annonce d'ici 2100.
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Ce qu'il faut en retenir
Un cumul de trois effets. Les grandes marées, une forte houle liée aux tempêtes près de la Californie et l'onde de Kelvin associée à El Niño, qui ajoute environ 30 centimètres au niveau de la mer, arrivent au même moment.
Une onde, pas un tsunami. L'onde de Kelvin est un épaississement de la couche d'eau chaude de surface qui traverse le Pacifique à environ 10 km/h, sans déplacement d'eau massif, contrairement à un tsunami.
L'Europe épargnée par El Niño, pas par le risque. En Atlantique, El Niño ne joue pas directement, mais la conjonction d'une marée haute et d'une tempête suffit souvent à faire passer la mer par-dessus les digues. Selon Xavier Fettweis, seuls les Néerlandais sont un peu préparés.
Une hausse du niveau des mers inéluctable. Elle atteint déjà 20 centimètres à l'échelle globale et devrait avoisiner un mètre d'ici 2100 avec les engagements actuels, 50 centimètres au minimum quoi que nous fassions. Il faut repenser l'aménagement du littoral.
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MOTS-CLESEl Niño , Californie , submersion , grande marée
THEMATIQUESEnvironnement
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.