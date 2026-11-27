Un cumul de trois effets. Les grandes marées, une forte houle liée aux tempêtes près de la Californie et l'onde de Kelvin associée à El Niño, qui ajoute environ 30 centimètres au niveau de la mer, arrivent au même moment.

Une onde, pas un tsunami. L'onde de Kelvin est un épaississement de la couche d'eau chaude de surface qui traverse le Pacifique à environ 10 km/h, sans déplacement d'eau massif, contrairement à un tsunami.

L'Europe épargnée par El Niño, pas par le risque. En Atlantique, El Niño ne joue pas directement, mais la conjonction d'une marée haute et d'une tempête suffit souvent à faire passer la mer par-dessus les digues. Selon Xavier Fettweis, seuls les Néerlandais sont un peu préparés.