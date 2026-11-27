L'hebdo gratte derrière l'image de Lisnard, et croit y percevoir… un plagiat de Macron 2017 : "trop-plein d'État, bureaucratie, dépenses inutiles", et une mise en scène identique par des communicants, pour "révolutionner" la manière de faire de la politique via les réseaux sociaux. Un "nouveau produit" donc, mais mis au goût du jour : "Le Lisnard libéral-sécuritaire désireux de réduire l'immigration sied à l'heure du temps, comme le Macron progressiste de 2017, était taillé pour le Zeitgeist de l'époque". De quoi donner raison au RN qui le surnomme "le Macron de la Croisette" ?