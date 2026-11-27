REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
27 novembre 2026
L’Obs voit Mélenchon "disjoncter" entre discours radical & réformisme utopique, Marianne ne croit pas à la broyeuse de Lisnard; Challenges mesure l'influence des patrons, L'Express l’absence de la Chine dans la campagne, Le Point l’omniprésence de Poutine
Aussi dans vos hebdos cette semaine : L'Express voit dans la Chine un angle mort de la campagne, qui pour l'instant ne parle pas de la superpuissance asiatique. Et compte sur ses doigts les candidats qui la connaissent : il flotte comme un air de nostalgie chiraquienne…
11 min de lecture
Lisnard, côté coulisses
L'hebdo gratte derrière l'image de Lisnard, et croit y percevoir… un plagiat de Macron 2017 : "trop-plein d'État, bureaucratie, dépenses inutiles", et une mise en scène identique par des communicants, pour "révolutionner" la manière de faire de la politique via les réseaux sociaux. Un "nouveau produit" donc, mais mis au goût du jour : "Le Lisnard libéral-sécuritaire désireux de réduire l'immigration sied à l'heure du temps, comme le Macron progressiste de 2017, était taillé pour le Zeitgeist de l'époque". De quoi donner raison au RN qui le surnomme "le Macron de la Croisette" ?
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
THEMATIQUESMédia
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.