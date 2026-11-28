Entre 2018 et 2023, l'USAID a fait de la lutte contre la désinformation une mission à part entière. Elle finançait des ONG qui signalaient des contenus aux plateformes, et Meta comme YouTube lui demandaient de leur recommander des « partenaires de confiance ».

Le Global Disinformation Index (GDI), présenté devant les agents de l'USAID, jugeait des médias à risque même lorsque les faits qu'ils rapportaient étaient exacts, dans le but de les priver de publicité.

Aucun média français n'est visé dans les fichiers publiés, mais le rapport Bronner, remis à Emmanuel Macron en 2022, recommandait les listes d'exclusion du GDI.