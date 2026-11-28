USAID FILES
28 novembre 2026
Guerre de l’information Made in the USA : l’administration Trump publie les archives de l'USAID des stratégies déployées pour censurer les discours « mal-pensants »
L'administration Trump a mis en ligne 248 documents internes de l'Agence américaine pour le développement international (USAID). Elle veut montrer que l'agence, démantelée depuis, a servi à faire taire des opinions dérangeantes. Les archives décrivent une agence d'aide qui s'est mise à lutter contre la désinformation, travaillait étroitement avec les plateformes et pouvait classer des faits exacts dans la « désinformation ».
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Ce qu'il faut en retenir
Entre 2018 et 2023, l'USAID a fait de la lutte contre la désinformation une mission à part entière. Elle finançait des ONG qui signalaient des contenus aux plateformes, et Meta comme YouTube lui demandaient de leur recommander des « partenaires de confiance ».
Le Global Disinformation Index (GDI), présenté devant les agents de l'USAID, jugeait des médias à risque même lorsque les faits qu'ils rapportaient étaient exacts, dans le but de les priver de publicité.
Aucun média français n'est visé dans les fichiers publiés, mais le rapport Bronner, remis à Emmanuel Macron en 2022, recommandait les listes d'exclusion du GDI.
Les documents ont été choisis par une administration hostile à l'agence, et beaucoup ne sont que des projets.
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Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.