Des hausses du salaire minimum en trompe-l’œil : depuis 2019, le coût annuel d’embauche d’un salarié au salaire minimum a augmenté de 9 168 euros, mais son salaire net réel n’a progressé que de 3 770 euros.

Un pouvoir d’achat qui recule malgré les revalorisations : le salaire net réel moyen serait inférieur de 3,8 % à son niveau de 2018. Les salariés gagnant autour de 20 000 euros par an auraient même perdu 5,9 % de salaire net réel.

Des effets négatifs sur l’emploi et les salaires : selon la CEPYME, les hausses du salaire minimum auraient empêché la création de 350 000 emplois depuis 2018. Elles ont contribué à tirer le salaire moyen vers le bas.