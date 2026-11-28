ELECTIONS CLES DE L’AUTRE COTE DES PYRENEES
28 novembre 2026
La gauche fantasme sur le salaire minimum en Espagne : voilà ce qui s’est VRAIMENT passé pour le pouvoir d’achat des Espagnols sous l’ère Sanchez
Depuis 2018, Pedro Sánchez a multiplié les revalorisations du salaire minimum espagnol, au point d’en faire un symbole de sa politique sociale. Mais derrière les hausses affichées, le bilan serait bien moins flatteur : inflation, prélèvements accrus et pouvoir d’achat en berne. L’économiste Daniel Lacalle décrypte les effets réels de cette politique et de ce modèle que la gauche française érige volontiers en exemple.
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Ce qu'il faut en retenir :
Des hausses du salaire minimum en trompe-l’œil : depuis 2019, le coût annuel d’embauche d’un salarié au salaire minimum a augmenté de 9 168 euros, mais son salaire net réel n’a progressé que de 3 770 euros.
Un pouvoir d’achat qui recule malgré les revalorisations : le salaire net réel moyen serait inférieur de 3,8 % à son niveau de 2018. Les salariés gagnant autour de 20 000 euros par an auraient même perdu 5,9 % de salaire net réel.
Des effets négatifs sur l’emploi et les salaires : selon la CEPYME, les hausses du salaire minimum auraient empêché la création de 350 000 emplois depuis 2018. Elles ont contribué à tirer le salaire moyen vers le bas.
Un bilan social espagnol moins flatteur qu'il n'y paraît : derrière la baisse officielle du chômage, près de 800 000 personnes sans travail sont absentes des statistiques classiques et le chômage effectif serait resté autour de 3,8 millions de personnes depuis 2019.
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Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.
Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.