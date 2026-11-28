REVOLUTION DE L'IA

Elon Musk double sa promesse de dons d’actions Space X aux enfants américains et voilà pourquoi c’est tout sauf un caprice de milliardaire

En promettant deux actions SpaceX à chaque enfant titulaire d'un Trump Account, Elon Musk double la mise d'une offre faite le mois dernier. Pour Denis Jacquet, entrepreneur et auteur de ReHumanAIze, ce n'est pas une lubie. Elon Musk se prépare à un monde où l'IA fera disparaître une grande partie de l'emploi, et il veut faire de la génération qui arrive des détenteurs de capital.