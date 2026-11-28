REVOLUTION DE L'IA
28 novembre 2026
Elon Musk double sa promesse de dons d’actions Space X aux enfants américains et voilà pourquoi c’est tout sauf un caprice de milliardaire
En promettant deux actions SpaceX à chaque enfant titulaire d'un Trump Account, Elon Musk double la mise d'une offre faite le mois dernier. Pour Denis Jacquet, entrepreneur et auteur de ReHumanAIze, ce n'est pas une lubie. Elon Musk se prépare à un monde où l'IA fera disparaître une grande partie de l'emploi, et il veut faire de la génération qui arrive des détenteurs de capital.
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Ce qu'il faut en retenir
Une conviction ancienne : Elon Musk s'intéresse depuis des années à l'impact de l'IA sur l'emploi, et l'argent n'est pour lui qu'un moyen au service de ses combats.
Préparer la transition : si l'IA décime les emplois, il faudra que le capital complète les revenus du travail, ce que le revenu universel ne permet pas.
Un panier plutôt qu'une seule action : pour limiter le risque, Denis Jacquet juge préférable de distribuer un panier d'actions diversifié.
Un outil d'espoir, pas d'égalité : distribuer quelques points de capital à chaque génération reste une solution de transition, avant le basculement vers un autre modèle.
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Denis Jacquet est fondateur du Day One Movement. Il a publié Covid: le début de la peur, la fin d'une démocratie aux éditions Eyrolles.
Denis Jacquet est fondateur du Day One Movement. Il a publié Covid: le début de la peur, la fin d'une démocratie aux éditions Eyrolles.