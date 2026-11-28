MINUTE PAPILLON
28 novembre 2026
Le rétablissement de la taxe d’habitation, une idée indigne d’un candidat libéral, vraiment ?
Sur X, Jordan Bardella ironise sur David Lisnard, « seul libéral de France qui propose d'augmenter les impôts », parce que le candidat veut faire revenir la taxe d'habitation sous une nouvelle forme. Pour le fiscaliste Victor Fouquet, l'argument ne tient pas. Un impôt local payé par tous les habitants, locataires compris, est selon lui l'une des applications les plus cohérentes du libéralisme. Et sa suppression a rompu le lien entre ceux qui votent la dépense et ceux qui la paient.
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Ce qu'il faut en retenir
Un impôt local payé par l'occupant, propriétaire ou locataire, n'est pas une trahison du libéralisme. C'est l'une de ses applications les plus cohérentes.
En supprimant la taxe d'habitation, on a coupé le lien entre ceux qui votent les dépenses locales et ceux qui les paient. Les maires sont moins responsables devant leurs électeurs.
La taxe foncière ne pèse pas seulement sur les propriétaires : dans un marché locatif tendu, une partie est répercutée sur les loyers.
Plutôt que de créer un nouvel impôt, mieux vaudrait réformer la taxe foncière à pression fiscale constante. L'impôt local n'a pas vocation à redistribuer, ce qui l'oppose au modèle de LFI.
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Victor Fouquet, Docteur en droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est spécialiste de fiscalité et d'analyse économique du droit. Il est l'auteur de La Pensée libérale de l'impôt - Anthologie (Libréchange).
Victor Fouquet, Docteur en droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est spécialiste de fiscalité et d'analyse économique du droit. Il est l'auteur de La Pensée libérale de l'impôt - Anthologie (Libréchange).