MINUTE PAPILLON

Le rétablissement de la taxe d’habitation, une idée indigne d’un candidat libéral, vraiment ?

Sur X, Jordan Bardella ironise sur David Lisnard, « seul libéral de France qui propose d'augmenter les impôts », parce que le candidat veut faire revenir la taxe d'habitation sous une nouvelle forme. Pour le fiscaliste Victor Fouquet, l'argument ne tient pas. Un impôt local payé par tous les habitants, locataires compris, est selon lui l'une des applications les plus cohérentes du libéralisme. Et sa suppression a rompu le lien entre ceux qui votent la dépense et ceux qui la paient.