SEDUCTION
28 novembre 2026
Ces jeunes adultes qui tentent de trouver l’amour comme s’ils se préparaient à monter à l’assaut à Verdun
Les quadragénaires qui reviennent sur le marché des rencontres après une séparation y arrivent avec une naïveté qui frappe, et en ressortent souvent plus désabusés que les plus jeunes. Selon Maxence Carsana, ils restent pourtant des privilégiés : ils ont connu une époque où la séduction suivait des règles plus douces. Leurs cadets, eux, étudient les schémas d'attachement, guettent les « red flags » et pèsent les rapports de force comme s'ils montaient au front.
8 min de lecture
Ce qu'il faut en retenir :
La séduction est devenue une affaire de tactique. Il faut faire croire qu'on a d'autres options et jouer les inaccessibles. Se montrer direct ou enthousiaste passe pour un signe de manque affectif. Résultat : tout le monde veut être courtisé, et plus personne ne courtise.
Le « marché de l'amour » est antérieur aux applications. Il naît d'un désir sans limites. Environ 80 % des gens visent les 20 % qui cochent toutes les cases, et les réseaux sociaux rendent cette hiérarchie brutalement visible.
La méfiance remplace la bienveillance. Les jeunes partent du principe que la bienveillance doit se prouver. La première impression fonctionne comme un entretien d'embauche, et les standards esthétiques ou de performance ne cessent de monter.
Les quadragénaires sont déboussolés mais avantagés. Leurs anciens codes ne marchent plus : le statut et l'argent ne suffisent plus à séduire. Mais ils ont connu un amour moins calculé. Maxence Carsana prévoit un retour progressif vers un équilibre « plus sage et plus humain ».
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
Maxence Carsana est psychologue clinicien. Il a publié "Hommes, femmes : Sortir des idées toxiques
Mémo pour la Génération Z" aux éditions Salvator.
Maxence Carsana est psychologue clinicien. Il a publié "Hommes, femmes : Sortir des idées toxiques
Mémo pour la Génération Z" aux éditions Salvator.