La séduction est devenue une affaire de tactique. Il faut faire croire qu'on a d'autres options et jouer les inaccessibles. Se montrer direct ou enthousiaste passe pour un signe de manque affectif. Résultat : tout le monde veut être courtisé, et plus personne ne courtise.

Le « marché de l'amour » est antérieur aux applications. Il naît d'un désir sans limites. Environ 80 % des gens visent les 20 % qui cochent toutes les cases, et les réseaux sociaux rendent cette hiérarchie brutalement visible.

La méfiance remplace la bienveillance. Les jeunes partent du principe que la bienveillance doit se prouver. La première impression fonctionne comme un entretien d'embauche, et les standards esthétiques ou de performance ne cessent de monter.