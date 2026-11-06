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6 novembre 2026
Emmanuel Macron, ombre empoisonnée sur la campagne présidentielle 2027
À 13 % d’opinions favorables, Emmanuel Macron aborde la dernière ligne droite de son quinquennat dans une position particulièrement fragile. Pourtant, le chef de l’État entend bien peser sur la présidentielle de 2027. Son idée : imposer une vaste coalition, de David Lisnard à Raphaël Glucksmann, pour éviter un duel Le Pen-Mélenchon. Une initiative qui suscite déjà bien des résistances, alors que les prétendants du bloc central peinent à trouver leur place. Et si Emmanuel Macron était devenu davantage un handicap qu'un atout pour son propre camp ?
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MOTS-CLESdémocratie , Emmanuel Macron , Elysée , élection présidentielle , 2027 , présidentielle 2027 , David Lisnard , Edouard Philippe , Gabriel Attal , François Baroin , macronisme , bilan , Rassemblement National , Marine Le Pen , poison , baiser de la mort , sondages , cote de popularité , François Hollande , Jean-Luc Mélenchon , primaire , Raphaël Glucksmann
THEMATIQUESPolitique
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).